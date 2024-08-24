Карпин: «Думаете, кто-то из тренерского штаба сборной России рвался ехать во Вьетнам?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал анонсированные товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Вы думаете кто-то из тренерского штаба рвался ехать во Вьетнам? Если бы была хоть малейшая возможность сыграть в России, мы бы ей воспользовались. Все хотели сыграть в России. Но лучше играть, чем не играть. Другие варианты? Были, но еще хуже. Например, Шри-Ланка, Бутан.

В мире в сентябре 38 сборных, которые, в принципе, могут сыграть. Естественно, они уровня не Франции. Если бы не было игр вообще, мы бы сейчас вообще ни о чем не говорили. Говорили бы: «Как так можно, почему не нашли соперника». Для вас все плохо. То что есть, нашли и слава богу», — сказал Карпин.

Сборная России в Ханое проведет товарищеские матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.