Карпин оценил газон на «Волгоград Арене»: «Нормальное. Не могу сказать, что идеальное»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состояние газона на «Волгоград Арене» перед товарищеским матчем с Сирией.

— Как оцените состояние газона на «Волгоград Арене»?

— Нормальное. Не могу сказать, что идеальное. Чуть мягковатое. Но в том году было намного хуже, когда играли на кубок. Но состояние сейчас достойное.

Сборная России сыграет против Сирии во вторник, 19 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.