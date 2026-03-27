Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

27 марта, 22:45

Карпин оценил дебют Митрюшкина, Мелкадзе и Петрова за сборную России

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал дебюты в национальной команде в BetBoom матче против Никарагуа (3:1).

Игра проходила в Краснодаре 27 марта. Во втором тайме на поле появились голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, полузащитник «Балтики» Максим Петров и форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе. Для всех троих этот матч стал дебютным за сборную.

— У Пруцева было два голевых момента, но футболисты решили довести мячи до верного. Это была установка?

— Нет, конечно. Установка была забить гол.

— Сегодня за сборную дебютировали Петров, Мелкадзе, Митрюшкин. Оцените их игру. Какие выводы сделали для себя?

— По Митрюшкину выводы делать рано, работы не было в принципе. Петров и Мелкадзе произвели приятное впечатление. Лично мне они очень понравились. Далеко идущие выводы рано делать. Соперник играл вдесятером, была свобода, больше играли с мячом. Из того, что увидели, все понравилось.

— Не боитесь ли вы, что играя с такими соперниками, средний уровень сборной России падает? Есть ли вопросы к РФС?

— К РФС у меня в принципе нет вопросов. То что находятся даже такие соперники, это уже хорошо. За это можно только поблагодарить. Вы почему-то все время забываете: когда у нас были отборочные матчи, сколько соперников высокого уровня было у нас в группе? Один — Хорватия.

Остальные — Словения, Словакия, Мальта, Кипр. Примерно команды такого же уровня, — сказал Карпин.

Сборная России обыграла Никарагуа (3:1) в&nbsp;Краснодаре 27&nbsp;марта.Ошибка Сафонова не помешала России начать год с победы. У Головина в марте три гола за клуб и сборную

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Сборная Никарагуа по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Потомки Пушкина высказались о ситуации с памятником поэту в Хемере
«Я вернулся!» Овечкин остается в «Вашингтоне» еще на один год: условия контракта
Мирра Андреева вылетела во втором круге Уимблдона после победы на «Ролан Гаррос»
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Евросоюз проиграл Китаю в технологической гонке. Что это означает
Пилот врезавшегося в небоскреб Пекина самолета хотел покончить с собой
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Непомнящий доказал силу соперников сборной России: «В Африке умеют играть в футбол»
Абаскаль назвал главную проблему сборной России
Фигурист Галлямов: «Наши футболисты — крутые в российском чемпионате, а как съезжаются в сборную — с ними что-то происходит»
Президент РФС Дюков заявил, что удовлетворен работой Карпина в сборной России
Президент РФС Дюков считает, что сборная России была бы конкурентноспособна на ЧМ-2026
Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА на две позиции
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин — о матче с Никарагуа: «Можно сказать, что помешали приезды блогеров и артистов, но это все отмазки»

Карпин — об ошибке Сафонова: «У меня нет объяснения»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости