Карпин оценил дебют Митрюшкина, Мелкадзе и Петрова за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал дебюты в национальной команде в BetBoom матче против Никарагуа (3:1).

Игра проходила в Краснодаре 27 марта. Во втором тайме на поле появились голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, полузащитник «Балтики» Максим Петров и форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе. Для всех троих этот матч стал дебютным за сборную.

— У Пруцева было два голевых момента, но футболисты решили довести мячи до верного. Это была установка?

— Нет, конечно. Установка была забить гол.

— Сегодня за сборную дебютировали Петров, Мелкадзе, Митрюшкин. Оцените их игру. Какие выводы сделали для себя?

— По Митрюшкину выводы делать рано, работы не было в принципе. Петров и Мелкадзе произвели приятное впечатление. Лично мне они очень понравились. Далеко идущие выводы рано делать. Соперник играл вдесятером, была свобода, больше играли с мячом. Из того, что увидели, все понравилось.

— Не боитесь ли вы, что играя с такими соперниками, средний уровень сборной России падает? Есть ли вопросы к РФС?

— К РФС у меня в принципе нет вопросов. То что находятся даже такие соперники, это уже хорошо. За это можно только поблагодарить. Вы почему-то все время забываете: когда у нас были отборочные матчи, сколько соперников высокого уровня было у нас в группе? Один — Хорватия.

Остальные — Словения, Словакия, Мальта, Кипр. Примерно команды такого же уровня, — сказал Карпин.

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