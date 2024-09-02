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Карпин: «Польза от таких матчей? Можно проверить себя на международном уровне»

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, зачем нужны товарищеские встречи с Таиландом и Вьетнамом.

«Вижу глаза футболистов, которые хотят и готовы играть за сборную. Пока все неплохо. Посмотрим, как будет в игре. Польза от этих матчей всегда есть: можно собраться, проверить себя на международном уровне», — сказал Карпин журналистам.

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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