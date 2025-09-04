Карпин объяснил выбор Глушенкова капитаном на матч с Иорданией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему решил назначить капитаном команды на BetBoom матч против Иордании нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Игра прошла в четверг, 4 сентября, в Москве и завершилась со счетом 0:0.

— Чем обусловлено решение назначить капитаном Глушенкова?

— Мы не назначаем капитана в зависимости от опыта. Были и моложе. Капитана выбираем перед игрой. Это поощрение за его правильное отношение и его работу в сборной. Я им сегодня доволен.

В воскресенье, 7 сентября, сборная России проведет еще один товарищеский матч — национальная команда сыграет с Катаром в Эр-Райане.