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4 сентября 2025, 22:43

Карпин объяснил выбор Глушенкова капитаном на матч с Иорданией

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему решил назначить капитаном команды на BetBoom матч против Иордании нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Игра прошла в четверг, 4 сентября, в Москве и завершилась со счетом 0:0.

— Чем обусловлено решение назначить капитаном Глушенкова?

— Мы не назначаем капитана в зависимости от опыта. Были и моложе. Капитана выбираем перед игрой. Это поощрение за его правильное отношение и его работу в сборной. Я им сегодня доволен.

В воскресенье, 7 сентября, сборная России проведет еще один товарищеский матч — национальная команда сыграет с Катаром в Эр-Райане.

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