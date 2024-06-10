Карпин: «У Антона и Алексея Миранчуков есть разница в физической готовности»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, в чем на данный момент основное отличие Алексея Миранчука от его брата Антона.

«Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания», — сказал Карпин «Чемпионату».

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту». В прошедшем сезлне 28-летний россиянин провел 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Футболист выступает за итальянский клуб с 2020 года.

Антон Миранчук прошедший сезон провел в «Локомотиве». Он сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года.