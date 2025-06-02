Карпин — о невызове Джикии: «Возраст позволяет, но не проходит по игре»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов защитника «Химок» Георгия Джикии в национальную сборную.

«Появляются новые футболисты. Вы сами их видите в составе. Возраст Джикии позволяет вызывать его. Не проходит по игре», — сказал Карпин.

В прошедешем сезоне на счету 31-летнего защитника 19 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.