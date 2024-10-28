Карпин объяснил, почему не вызвал Далера Кузяева в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил непопадание полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор.

«На эту позицию у нас много игроков, а ситуация у «Гавра» в чемпионате Франции сейчас непростая. Далер в последнее время еще и не всегда попадает в стартовый состав своего клуба. Решили не дергать его лишний раз», — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

28 октября стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнется в Краснодаре 10 ноября. Национальная команда проведет два товарищеских матча против сборных Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).

В текущем сезоне 31-летний Кузяев провел семь матчей за «Гавр» в лиге 1, отличившись одним голом.