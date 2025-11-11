Футбол
11 ноября, 19:55

Карпин об отсутствии Мостового в составе сборной: «Вызывать шестого форварда, когда будут играть пять — зачем?»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не стал включать полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в итоговый состав национальной команды на BetBoom товарищеские матчи против Перу и Чили.

— Почему Мостовой попал в расширенный состав сборной, но не был включен в итоговый? Это из-за последних игр «Зенита»?

— Не только из-за этого. Мы даем расширенный список, а потом смотрим на физическое состояние игроков. У нас в заявке были и Мостовой, и Глебов, и Головин, и Миранчук. Вызывать шестого нападающего, когда будут играть пять — зачем? Чтобы он просто покатался?

— Но на него могло прийти 3-4 тысячи человек в Санкт-Петербурге.

— Не думаю, что это какая-то диковинка — увидеть Мостового на «Газпром Арене». На это мы не смотрели. Хотелось бы посмотреть на других игроков.

— Если вы с Мостовым пройдетесь по пляжу в Сочи, то к кому будет больше внимания?

— К Мостовому больше будет приковано. Почему? Не знаю, потому что он так думает. Провести такой эксперимент? Нет, не надо.

Сборная России проведет матч против Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге, а 15 ноября сыграет с Чили в Сочи.

Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Круговой: «Теплые эмоции после возвращения в Петербург. Люблю этот город»
Кафанов поддержал Сафонова: «Нужно пройти через это, стать сильнее»
Кафанов о пропущенном голе Сафонова: «Матвей очень переживает»
Футболисты сборной России прилетели в Сочи на матч с Чили
Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды
Не надо валить все на Сафонова. Кроме Головина и Миранчука, сборная играла пешком — и ей передались «динамовские» нервы Карпина
  • Millwall82

    какой же он форвард, инсайд скорее. Так их всего 2 в заявке, это Ал. Миранчук и Глушенков (но тот ложной девяткой стал), плюс Батраков, но то 10 скорее.

    11.11.2025

  • Степочкин

    Мостового не вызвал понятно почему, Ок. Но почему тогда вызываешь лавочника Сафонова, когда в РПЛ есть достаточно прекрасных практикующих вратарей? Где последовательность действий, начальничек сборной?

    11.11.2025

    • Умяров о матче против Перу: «Мы на 100 процентов готовы к игре»

    Карпин: «На кого сделал бы максимальную скидку на ноябрьской распродаже? На любого из Мостовых»

