Карпин объяснил, почему Дзюба, Фомин и Солдатенков не сыграют с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отъезд из расположения национальной команды нападающего Артема Дзюбы, хавбека Даниила Фомина и защитника Александра Солдатенкова.

20 марта стало известно, что футболисты покинут расположение сборной перед BetBoom товарищеским матчем со сборной Замбии.

— Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре с Гренадой Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артем Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Матч между сборными России и Замбии пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

19 марта россияне в товарищеском матче разгромили Гренаду — 5:0. Дзюба и Фомин забили по голу, Солдатенков отыграл весь матч.

Для 36-летнего Дзюбы гол стал 31-м за национальную команду — Артем опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.