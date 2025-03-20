Футбол
20 марта, 20:57

Карпин объяснил, почему Дзюба, Фомин и Солдатенков не сыграют с Замбией

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отъезд из расположения национальной команды нападающего Артема Дзюбы, хавбека Даниила Фомина и защитника Александра Солдатенкова.

20 марта стало известно, что футболисты покинут расположение сборной перед BetBoom товарищеским матчем со сборной Замбии.

— Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре с Гренадой Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артем Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Матч между сборными России и Замбии пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

19 марта россияне в товарищеском матче разгромили Гренаду — 5:0. Дзюба и Фомин забили по голу, Солдатенков отыграл весь матч.

Для 36-летнего Дзюбы гол стал 31-м за национальную команду — Артем опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

Источник: РФС
  • самарец

    Да по хрен Овечкин...он уже давно не наш...поцелуйте ещё Америкпнский флаг

    21.03.2025

  • Врн36

    При такой отмазке, всех играл с гренадой надо отпускать готовиться в клубах, а то получается не все в равных условиях. И почему именно эти троя, там деревянных пол состава

    21.03.2025

  • Sehrgut

    Всё логично.

    20.03.2025

  • Бен Ричардс

    Теперь очередь Кержакова побить рекорд Дзюбы в товарняке с женской сборной Эритреи, а потом Дзюба себя покажет на празднике со вторым составом Брунея, где средний рост игроков-любителей 160 см. Валере есть чем заняться в сборной ближайший год за праздничную зарплату, размер которой в РФС стыдятся озвучить. Главное, чтобы не забыл переутомиться и попросить об отпуске.

    20.03.2025

  • Александр Коваль

    Потому, что они на *** не нужны. Конец цитаты

    20.03.2025

  • zg

    Дурак шоль?!Просрем ведь!Аль "свой" рекорд тоже установил и как бэ пофигу!?))))

    20.03.2025

  • Степочкин

    Солдатенкову надо отучаться с ног сбивать, так в сборной не играют. Это потенциальный штрафной по воротам или пеналь.

    20.03.2025

  • футбол это спорт

    Похоже, эти трое отыграли в сборной на ближайшее время, а Карпин становится дипломатом.

    20.03.2025

    • Дзюба, Фомин и Солдатенков не сыграют со сборной Замбии

    Билялетдинов — о рекорде Дзюбы по голам в сборной: «Он еще забьет, и не один, пусть делает это сколько может»

