Карпин объяснил отсутствие Захаряна, Головина и братьев Миранчук в расширенном составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие некоторых футболистов в расширенном составе команды на сентябрьские матчи против Вьетнама и Таиланда.

«Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании. Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелетов за пару дней.

Еще более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской «Атлантой». Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Федора Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Также Карпин объяснил отсутствие Антона Миранчука в расширенной заявке. По словам 55-летнего специалиста, экс-футболист «Локомотива» не вызван в сборную по причине того, что на данный момент является свободным агентом.

Также Карпин подчеркнул, что тренерский штаб национальной команды может дать шанс нападающему Герману Онугхе, который успешно выступает в чемпионате Дании.

Матчи сборной России пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе встречи начнутся в 16:00 по московскому времени.