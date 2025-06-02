Карпин — об отсутствии Алексея Миранчука в окончательном составе: «Клуб его отпустил, но мы решили так»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в окончательном составе национальной команды.

«Алексей Миранчук? Ему лететь двое суток, менять часовой пояс, климат. Так он пропустит две игры в «Атланте». Клуб его отпустил, но мы решили так», — сказал Карпин.

В этом сезоне на счету 29-летнего хавбека 17 матчей в МЛС, в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами.