Карпин — об отсутствии Алексея Миранчука в окончательном составе: «Клуб его отпустил, но мы решили так»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в окончательном составе национальной команды.
«Алексей Миранчук? Ему лететь двое суток, менять часовой пояс, климат. Так он пропустит две игры в «Атланте». Клуб его отпустил, но мы решили так», — сказал Карпин.
В этом сезоне на счету 29-летнего хавбека 17 матчей в МЛС, в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами.
В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.
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