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Карпин объяснил невызов Алексея Миранчука в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук не попал в состав на BetBoom матчи сборной с Нигерией и Белоруссией.

Тренерский штаб национальной команды объявил окончательный состав на июньские матчи 25 мая. Алексей Миранчук, который ранее был включен в расширенный список, не попал в итоговый состав.

«Ему предстоит игра в чемпионате 1 июня. Таким образом, он мог бы прибыть в расположение сборной только 3-го числа. Плюс нужно учитывать время на восстановление после смены часовых поясов. Возможностей задействовать Алексея было бы немного», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В текущем сезоне 29-летний Миранчук провел 14 матчей за «Атланту» в МЛС и отличился одним голом.

В рамках июньского тренировочного сбора сборная России сыграет со сборными Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

Источник: РФС
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Алексей Миранчук
Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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