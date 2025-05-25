Карпин объяснил невызов Алексея Миранчука в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук не попал в состав на BetBoom матчи сборной с Нигерией и Белоруссией.

Тренерский штаб национальной команды объявил окончательный состав на июньские матчи 25 мая. Алексей Миранчук, который ранее был включен в расширенный список, не попал в итоговый состав.

«Ему предстоит игра в чемпионате 1 июня. Таким образом, он мог бы прибыть в расположение сборной только 3-го числа. Плюс нужно учитывать время на восстановление после смены часовых поясов. Возможностей задействовать Алексея было бы немного», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В текущем сезоне 29-летний Миранчук провел 14 матчей за «Атланту» в МЛС и отличился одним голом.

В рамках июньского тренировочного сбора сборная России сыграет со сборными Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).