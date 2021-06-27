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Карпин - о работе со сборной России: «Туда абсолютно не хочу»

19:35
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов».
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов».
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что у него нет желания работать со сборной России.

«Ну а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Все. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чем? Это раз. А во-вторых, у сборной есть тренер.

Пока есть, значит он есть. Туда абсолютно не хочу», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.шоу».

Сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0), а также уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне с тремя очками заняли четвертое место в группе B и завершили выступление в турнире.

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