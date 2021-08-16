Карпин — о матче с Хорватией: «Будем пытаться играть в смелый футбол. Получится или нет – другой вопрос»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира-2022 против Хорватии.

«В какой футбол? В любой. В тот, который захотим играть. Или сможем.

По-моему желанию мы будем пытаться играть в смелый футбол. Получится или нет — другой вопрос.

У хорватов четверо футболистов играют в РПЛ. Против таких футболистов можно играть в смелый футбол.

Смогут ли претворить в жизни футболисты задумки тренеров — это другой вопрос. И это вы увидите.

Средние футболисты? Для меня это лучшие футболисты России. А там будут лучшие футболисты Хорватии. Вице-чемпионами мира они были три года назад. А сборная России в 1999 году обыграла чемпионов мира. Вот там были настоящие звезды.

Мы не сильнее никого в нашей группе. Но и не слабее. Это мое скромное убеждение. Может, я ошибаюсь, может, сошел с ума», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).