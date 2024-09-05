Карпин не считает второй гол ключевым моментом матча Вьетнам — Россия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал эпизод с курьезным автоголом защитника команды Вьетнама Ву Вана во втором тайме товарищеского матча. Встреча проходила в Ханое и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

— Не считаю второй гол ключевым моментом матча. Наверное, главное — первый гол. Это [второй гол] не ошибка вратаря, а ошибка вратаря и защитника, который катит голкиперу в створ ворот. Тем более на этом поле.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году. 7 сентября сборная России проведет еще одну игру в Ханое — с национальной командой Таиланда.