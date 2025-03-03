Карпин: «Не общался с Сантосом до его включения в расширенный состав сборной»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не обсуждал с защитником «Зенита» Дугласом Сантосом его включение в расширенный состав национальной команды. Футболист сегодня вошел в список из 42 игроков на мартовский сбор.

«До включения Сантоса в список я с ним не общался. У нас единый подход ко всем футболистам на этапе формирования расширенного состава сборной. Попадание в него дает понимание игрокам, что мы за ними следим, и что у них есть хорошие шансы попасть в окончательный состав. Индивидуальные беседы с футболистами, обсуждение каких-то деталей совместной работы, возможны уже непосредственно на сборах», — приводит слова Карпина официальный Telegram-канал сборной России.

30-летний бразилец получил российский паспорт в 2024 году. Сантос также включен в предварительный список игроков сборной Бразилии на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2026. В агентстве защитника заявили, что игрок пока не решил, за какую из сборных он будет играть.