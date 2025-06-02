Карпин — о возвращении в Европу: «Будут варианты — буду думать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уровень загруженности после ухода из «Ростова».

— Работать только в сборной — огромная разгрузка. Вы даже не представляете.

— Нет ли желания вернуться в Европу? Куда?

— Будут варианты — буду думать.

Ранее в Европе специалист возглавлял испанскую «Мальорку».

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет в Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.