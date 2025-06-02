Карпин — о возвращении в Европу: «Будут варианты — буду думать»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уровень загруженности после ухода из «Ростова».
— Работать только в сборной — огромная разгрузка. Вы даже не представляете.
— Нет ли желания вернуться в Европу? Куда?
— Будут варианты — буду думать.
Ранее в Европе специалист возглавлял испанскую «Мальорку».
В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет в Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.
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