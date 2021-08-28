Карпин: «Не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как на атмосферу в национальной команде влияет отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

— Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки

Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь, — пошутил Карпин.

Дзюба, который был капитаном сборной России на чемпионате Европы, не был вызван на сбор перед сентябрьскими отборочными матчами чемпионата мира. В июле Станислава Черчесова на посту главного тренера сменил Валерий Карпин.