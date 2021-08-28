Карпин: «Не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как на атмосферу в национальной команде влияет отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
— Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки
Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь, — пошутил Карпин.
Дзюба, который был капитаном сборной России на чемпионате Европы, не был вызван на сбор перед сентябрьскими отборочными матчами чемпионата мира. В июле Станислава Черчесова на посту главного тренера сменил Валерий Карпин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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