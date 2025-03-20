Карпин — об экскурсии сборной в Музее Победы: «Это было очень интересно и важно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал экскурсию национальной команды в Музей Победы.

20 марта сборная посетила Музей Победы на Поклонной горе и возложила цветы к мемориалу памяти жертвам Великой Отечественной войны.

«Для сплочения команды важны тренировки. А эти вещи — больше индивидуально. Военные фильмы не думаю, что они все смотрели, поэтому это было очень интересно и важно», — сказал Карпин.

Мероприятие проходит в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех! Команда, Родина, Победа!».