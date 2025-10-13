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13 октября 2025, 20:01

Карпин — о Симоняне: «Это больше чем спартаковец»

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер сборной Росиии Валерий Карпин рассказал о своем отношении к экс-нападающему «Спартака» Никите Симоняне.

— Что для вас значит Никита Симонян, который на этой неделе отметил свое 99-летие?

— Это больше чем спартаковец. Этот человек легенда для всего российского футбола и для меня. Мне выпала возможность общаться с ним часто. До сих пор с ним видимся и общаемся.

Симонян — четырехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР. Со 160 голами он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака». В составе сборной СССР Симонян стал чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне. 12 октября ему исполнилось 99 лет.

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Валерий Карпин
Никита Симонян
Футбол
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