Карпин назвал сильные стороны сборной Замбии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об уровне национальной команды Замбии.

— По Замбии намного больше информации, чем по предыдущим соперникам. Больше записей, они лучше. Игрокам показали и рассказали все, что считали нужным. Сильные стороны? Прежде всего, африканские сборные мощные, сильные, но есть проблемы с точки зрения организации. Это не проблема какой-то конкретной страны, а в принципе, — сказал Карпин.

25 марта сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против Замбии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.