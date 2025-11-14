Футбол
Сегодня, 12:52

Карпин назвал самыми яркими в своей игровой карьере матчи с Францией и Украиной

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих самых ярких воспоминаниях в качестве футболиста.

— Самое яркое воспоминание в роли футболиста? Два матча в отборочном цикле. Игра со сборной Франции, где мы выиграли 3:2. И ничья со сборной Украины. Это оставило неизгладимые впечатления.

— Какой бы вы дали совет себе семилетнему?

— Я маленький мальчик из маленького городка, из Нарвы. Я мечтал играть в футбол, за сборную СССР. Мечта семилетнего мальчика осуществилась через время. В итоге я не только играл за сборную, но еще и тренирую. Какой тут можно дать совет? Все, о чем я мечтал, оно случилось. У меня было счастливое детство, счастливая юность. И пока что счастливая жизнь.

Игра Франция — Россия (3:2) прошла в 1999 году. Карпин вышел в стартовом составе и забил победный гол на 86-й минуте. В том же году российская команда сыграла вничью с Украиной (1:1). Карпин вышел в стартовом составе и отличился на 75-й минуте.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
