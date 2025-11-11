Футбол
11 ноября, 20:11

Карпин о матчах с Перу и Чили: «Учитывая наше положение — это роскошный минимум»

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к предстоящим BetBoom товарищеским матчам против Перу и Чили.

— Матчи против Перу и Чили — это базовый минимум или роскошный максимум?

— Учитывая наше положение — роскошный минимум (смеется). То, что Перу и Чили до нас доехали — это роскошный максимум. С удовольствием хотим посмотреть на себя и на игроков, которые отбираются на ЧМ. Для нас это сейчас важнейшие игры.

— В Санкт-Петербургге прекрасный стадион с крышей. Есть ли для вас нюанс игры с крышей?

— Где-то непривычно.

— Топ-3 стадиона, где вы тренировали?

— Стадион «Краснодара», «Газпром Арена» и «ВТБ Арена».

— В России не хватает стадионов с крышей?

— Было бы идеально, если у нас были арены с крышами. Могли бы играть в любое время года и в любую погоду.

Сборная России проведет матч против Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге, а 15 ноября сыграет с Чили в Сочи.

