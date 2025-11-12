Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

12 ноября, 00:10

Карпин: «Работа в сборной России для меня основная»

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин заявил, что работа в национальной команде является для него приоритетной.

Специалист возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июле 2025 года Карпин подписал контракт на три года с «Динамо».

— В «Динамо» есть серьезные задачи в турнирах. В сборной задач турнирных нет, потому что и турниров нет. Есть задача показывать, что мы живы, и радовать болельщиков. Для вас работа в сборной по-прежнему основная?

— Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге, — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками.

В ноябре сборная России под руководством Карпина проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Валерий Карпин.Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных

Источник: РБ Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера
Круговой: «Теплые эмоции после возвращения в Петербург. Люблю этот город»
Кафанов поддержал Сафонова: «Нужно пройти через это, стать сильнее»
Кафанов о пропущенном голе Сафонова: «Матвей очень переживает»
Футболисты сборной России прилетели в Сочи на матч с Чили
Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Черчесов, Ивич или Постекоглу? Авторы «СЭ» выбирают нового тренера «Спартака»
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ёzhic8

    на удалёнке

    12.11.2025

  • Ратель

    А Олег Иваныч бы сказал, мол, они для меня обе важны и неразрывны, а сосредотачиваюсь на той, которую работаю сейчас.

    12.11.2025

  • Alexander Zhukov

    Пока товарищеские матчи... и Карпин сойдёт.

    12.11.2025

  • Лариса Фирсова

    Динамо просто подработка

    12.11.2025

  • китайский городовой

    Чего пристали со своим Динамо? Мешаете работать в сборной

    12.11.2025

  • Павел П

    Свали чмо кудрявое из Динамо!

    12.11.2025

  • Врн36

    Дебил

    12.11.2025

  • It's not too late

    Какой же валера мудола... Товарники со Сборной можно до пенсии гонять, но ведь потом никому не будешь нужен!

    12.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    И скоро будет - ЕДИНСТВЕННАЯ:joy::joy::joy:

    12.11.2025

  • Илья858

    Крпин решил сосредотичиться на сборной Хоп хэй ла-ла-лэй

    12.11.2025

    • Карпин о матчах с Перу и Чили: «Учитывая наше положение — это роскошный минимум»

    Черчесов: «Институт сборной должен быть в России»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости