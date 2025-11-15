Карпин назвал матч с Катаром лучшим в 2025 году
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучший матч национальной команды в 2025 году.
— Какая игра сборной России лучшая за год?
— Напомните, с кем мы играли. Наверное, назову Катар.
— Появлялся Артем Дзюба в сборной в этом году. Это было верно?
— Да. А почему нет? Он забил, мы обыграли.
— У Кержакова нашли еще один гол. Вызовите Дзюбу, если так случится?
— Посмотрим.
Матч с Катаром прошел 7 сентября в Дохе и завершился со счетом 4:1 в пользу россиян.
