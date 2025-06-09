9 июня 2025, 20:20

Карпин на вопрос о медиалиге отреагировал словами «спасибо, что не про лабубу»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как изменилась игра национальной команды за последний год. Также он ответил, реально ли игрокам медиалиги претендовать на место в сборной.

— Как изменилась сборная России за этот год?

— Надеюсь, что хуже не стала. Мне кажется, что с каждым сбором футболисты быстрее вспоминают то, что мы хотим от них видеть в атаке и обороне. Становится проще с игроками, которые вызываются на постоянной основе. Как изменилась? Появились новые игроки — Батраков, Кисляк, Гладышев, Абдулкадыров. Есть дебютанты, что радует. Они нормально вписываются, не выпадают.

— Реально ли попасть из медалиги в сборную? Просматриваете ли вы их игроков?

— Спасибо, что не про лабубу. Задайте себе этот вопрос сами. Сколько футболистов из медиалиги попали в высшие лиги каких-то стран? Хоть одного знаете? В России таких знаете? Кто-то из ФНЛ в сборной играет? Вот вам и ответ.

Ранее Карпина спросили про лабубу (плюшевые игрушки в виде монстров) на пресс-конференции перед BetBoom товарищеским матчем с Нигерией (1:1).

