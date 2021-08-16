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Карпин: «Может, после сентября со мной попрощаются»

20:15
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подчеркнул, что еще не сформировал окончательный список игроков на предстоящие матчи национальной команды.

«Не надо утрировать. Если вы говорите, про ошибки, то надо аргументировать. Достаточно!

Дзюба в мае забивал? Но это было в мае. Нет в футболе «вчера» или «завтра». Только «сегодня». Может, после сентября со мной попрощаются. Все в футболе может быть.

Фамилии называть дополнительные не буду, иначе они были бы в списке. 23-го числа будут окончательные фамилии и окончательный состав», — сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

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Иван Шитик все материалы автора

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