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Валерий Карпин высказался об игре Миранчука в «Аталанте»

Карпин: «Лучше, если бы Миранчук играл не в «Аталанте» по 10 минут, а в «Сампдории» все 90»
13 октября, 19:50
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу игры полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Идеальный расклад, если российские игроки будут выступать в европейских чемпионатах по 90 минут. Миранчук? По мне, было бы лучше, если бы он играл не в «Аталанте» по 10 минут, а в «Сампдории» все 90.

Миранчук не сыграл четыре матча? Он абсолютно не уступает по физическому состоянию остальным игрокам, а даже превосходит их. Это нормально, ибо Миранчук тренируется против Иличича и всех остальных. На тренировках он может улучшить себя», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

В этом сезоне футболист провел 4 игры в серии А, не отметившись результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=NYperLrFdy8

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Артем Бухаев все материалы автора
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