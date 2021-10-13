Валерий Карпин высказался об игре Миранчука в «Аталанте»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу игры полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Идеальный расклад, если российские игроки будут выступать в европейских чемпионатах по 90 минут. Миранчук? По мне, было бы лучше, если бы он играл не в «Аталанте» по 10 минут, а в «Сампдории» все 90.

Миранчук не сыграл четыре матча? Он абсолютно не уступает по физическому состоянию остальным игрокам, а даже превосходит их. Это нормально, ибо Миранчук тренируется против Иличича и всех остальных. На тренировках он может улучшить себя», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

В этом сезоне футболист провел 4 игры в серии А, не отметившись результативными действиями.