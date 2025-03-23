Футбол
23 марта, 13:09

Карпин: «Возвращение на международный уровень стало ближе? Ничего не чувствую»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о потенциальном возвращении российских команд на международный уровень.

— Не кажется ли, что возвращение стало ближе?

— Ничего не чувствую. Стало ли ближе? Потому что Трамп с Путиным общаются. Думаю, все так скажут.

— Не обидно, что про хоккей, а не про футбол?

— Нет. Главное, чтобы общались.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА с 2022 года.

Во вторник, 18 марта, пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина об организации хоккейных матчей в США и России между игроками двух лиг.

