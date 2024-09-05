Карпин — о матче с Вьетнамом: «В этих условиях — очень доволен качеством игры»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Вьетнама. Встреча проходила в Ханое и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

— Неплохая игра. Глобально никто травму не получил, никто не умер. И слава богу. С чем была связана замена во втором тайме? Просьба игрока. Почувствовал напряжение в мышце, попросил замену.

В этих условиях — очень доволен качеством игры. На этом поле, в такую жару и влажность. Если бы мы так играли в России, в других условиях — конечно, нет. Забили три, могли забить еще.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году.