Карпин: «У Нигерии не приехали лидеры, это их проблемы. У нас тоже не приехали»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал предстоящий BetBoom товарищеский матч с Нигерией.

— Лично моя подготовка отличалась, — сказал Карпин на пресс-конференции. — Не находился в расположении клуба, не готовился к последнему туру. Лично отсматривал кандидатов, присутствовал на играх. Смотрел и матчи Нигерии под руководством нового тренера.

Нигерия — сильная сборная. Не приехали лидеры, да, но это их проблемы. У нас тоже не приехали. Например, Головин, Дивеев. Могу еще назвать. Всегда говорил: не важно, с кем играем, мы хотим делать свои вещи, которые тренируем. Понятно, что против Сербии и Камеруна сложнее прессинговать. Это я и хочу увидеть — как обороняемся, как выходим из обороны. Но требования не меняются. Готовимся так, как и должны.

Возвращение в «Лужники»? Тренерский штаб тот же, что и четыре года назад. Есть воспоминания о первом матче с Хорватией. Но многих футболистов не было. Не думаю, что их переполняют какие-то сверхэмоции.

Кто-то из наших игроков, возможно, после матча с Нигерией отправится отдыхать. 2-3 человека, возможно. Но никакого усеченного состава. 20 игроков для одного матча нам достаточно.

Количество сухих матчей? Ни одного слова игрокам об этом не будет сказано. Я не скажу ни про рекорд, ни про играть на ноль. Установка — играть. Принципиальность не пропустить? Ни одного слова об этом.

— Если пропустим, в раздевалке скажете, что это позор?

— Вы в себе вообще?

Матч Россия — Нигерия пройдет в пятницу, 6 июня, в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 20.00 (мск).