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Карпин: «Останусь ли в «Динамо»? Без понятия»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

— Тен Хага уволили после двух туров. Вы удивлены, что вы еще в «Динамо»?

— А «Динамо» здесь при чем? Я здесь тренер сборной, — сказал Карпин во время общения с прессой в расположении сборной России.

— Есть ли вероятность, что вы останетесь только главным тренером сборной после ваших слов?

— Без понятия.

— Как настроение у игроков в сборной?

— Настроение у всех хорошее, все приехали с желанием. Кто-то летел, кому-то надо больше восстановления.

— Как вы восстанавливаетесь после матчей в клубе?

— Также как и везде.

BetBoom Матч сборной России против Иордании пройдет 4 сентября в Москве, против Катара — 7 сентября в Эр-Райяне.

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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