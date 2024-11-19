Карпин: «Люди ходят на сборную России, им нужна наша команда»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Сирией (4:0) в товарищеском матче.

— Атмосфера на стадионе говорит о том, как сборная нужна стране?

— Люди ходят на сборную России, им нужна наша команда. Они ходят не на соперников, а именно на сборную России. Поэтому сборная должна собираться, это лишний раз подтверждает. Всех ребят поблагодарил, сбор прошел идеально — их отношение к тренировочному процессу, к теории, выполнение требований.

Были моменты, где мы просто не попадали по мячу. Счет мог бы быть другим. До игры мы не говорили про результат, а обсуждали то, как мы должны играть. 75 минут они выполняли это на 100 процентов.