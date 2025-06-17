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Карпин и Мостовой возглавят команды РФС и Росконгресса на ПМЭФ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин возглавит сборную РФС в гала-матче против команды Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС со ссылкой на РФС.

Главным тренером команды Росконгресса станет Александр Мостовой. В нее войдут председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Иванов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев.

За сборную РФС сыграют экс-футболисты Денис Глушаков, Владимир Гранат, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.

Источник: ТАСС
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Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
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