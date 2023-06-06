Карпин допустил вызов в сборную России футболистов, которым после отстранения исполнится 30 лет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что футболистов, которым исполнится 30 лет в условиях международного отстранения, могут вызвать в национальную команду.

«Давайте не будем привязываться, это не догма. Не думаю, что нас вернут на следующий год. Но игроки, которым сейчас 30, через два года им будет 32 года, как мы видим, люди играют и до 36, 37 лет. Поэтому тех футболистов, которым во время бана исполняется 30 лет, возможно, будем вызывать», — приводит ТАСС слова Карпина.

В 2022 году тренер сообщал, что не будет вызывать в сборную России игроков старше 30 лет.

Российские клубы и сборная с февраля прошлого года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).