Карпин: «Батраков изменился в хорошую сторону: есть взрослый взгляд футболиста»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после BETBOOM товарищеского матча против Узбекистана (3:2) оценил прогресс полузащитника Алексея Батракова.

— Изменился ли Батраков для вас после того, как о нем стала писать пресса, как он начал забивать?

— Батраков изменился в хорошую сторону: есть взрослый взгляд футболиста. Со временем это будет крепнуть. Сегодня Батраков показал зрелый мужской футбол. В этом он сто процентов растет. Надеюсь, что еще будет расти.

Батраков в августе 2026 года перешел в «Галатасарай» из «Локомотива». С того момента он провел 13 матчей за турецкий клуб, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

17 ноября сборная России в Краснодаре сыграет против Венесуэлы.