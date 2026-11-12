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Карпин: «Батраков изменился в хорошую сторону: есть взрослый взгляд футболиста»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после BETBOOM товарищеского матча против Узбекистана (3:2) оценил прогресс полузащитника Алексея Батракова.

— Изменился ли Батраков для вас после того, как о нем стала писать пресса, как он начал забивать?

— Батраков изменился в хорошую сторону: есть взрослый взгляд футболиста. Со временем это будет крепнуть. Сегодня Батраков показал зрелый мужской футбол. В этом он сто процентов растет. Надеюсь, что еще будет расти.

Батраков в августе 2026 года перешел в «Галатасарай» из «Локомотива». С того момента он провел 13 матчей за турецкий клуб, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

17 ноября сборная России в Краснодаре сыграет против Венесуэлы.

Сборная России обыграла Узбекистан в&nbsp;товарищеском матче благодаря дублю Николая Комличенко и&nbsp;голу Алексея Миранчука. Узбекистан заставил Россию ошибаться и показать характер. Игру в Ташкенте перевернул выход Комличенко

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Алексей Батраков
Валерий Карпин
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