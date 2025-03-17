Карпин анонсировал индивидуальные разговоры с Дзюбой и Глушенковым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем из футболистов он планирует провести индивидуальные разговоры на сборах национальной команды.

«Да, я практикую индивидуальные беседы с игроками сборной. С кем, как я считаю, мне нужно поговорить. На этом сборе я точно планирую разговаривать с Дзюбой и Глушенковым», — цитирует Карпина matchtv.ru.

Ранее в понедельник появилась информация, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба выйдет с капитанской повязкой на BetBoom матч сборной России против Гренады, который пройдет 19 матча на стадионе «Динамо». Начало товарищеской встречи — в 19.00 по московскому времени.

25 марта сборная России сыграет против Замбии.