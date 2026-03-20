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Карпин: «Алексей Миранчук не сможет приехать на сбор по семейным обстоятельствам»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие полузащитников Алексея Миранчука и Арсена Захаряна в составе команды на мартовские сборы.

«Алексей Миранчук не сможет приехать по семейным обстоятельствам. Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основном составе. Если он будет в порядке, будем рассматривать его кандидатуру на июньский сбор», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Георгий Мелкадзе.Без Миранчука и Захаряна, но с Мелкадзе. Опубликован состав сборной России на мартовские матчи

30-летний полузащитник «Атланты» Миранчук в сезоне-2026 в четырех матчах забил три гола. 22-летний хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в сезоне-2025/26 в 19 встречах забил один гол.

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Источник: РФС
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Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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