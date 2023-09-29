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Румменигге заявил, что проголосовал за допуск юниорских сборных России к международным турнирам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карл-Хайнц Румменигге.
Фото ФК «Бавария»

Бывший немецкий футболист и член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что проголосовал за допуск юниорских сборных России к международным турнирам.

«Дети — жертвы конфликта, они ни в чем не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал «за», чтобы разрешить им снова играть», — приводит слова Румменигге Bild.

Ранее сообщалось, что на исполкоме УЕФА три из пяти вице-президентов организации выступали против возвращения сборных России до 17 лет на международные турниры. Ими были англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек.

26 сентября исполком УЕФА предложил руководству допустить к участию в международных турнирах сборные России до 17 лет без гимна, флага и других государственных символов.

После этого представители Англии, Украины, Польши, Латвии, Дании, Швеции и Норвегии отказались выступать на соревнованиях с участием юношеских сборных России. По информации Bild, немецкая футбольная ассоциация должна озвучить свою позицию 29 сентября.

Футболисты сборной России до&nbsp;17 лет. Англия, Польша, Латвия и Украина против российских детей. УЕФА — в патовой ситуации

Источник: Bild
Футбол
Сборная России по футболу
Карл-Хайнц Румменигге
УЕФА
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