Карелин о скандале с Дзюбой: «Это футболист? А чем он известен?»

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, член Совета федерации Александр Карелин высказался о скандале с участием капитана «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. На днях в сеть было слито интимное видео футболиста.

— Я не знаю, о чем идет речь, мне вообще это неинтересно. Вы сказали, это футболист? А чем он известен? Он чемпион мира? Капитан нашей сборной? Тогда замнем историю с его результатами, — цитирует radio1.news Карелина. — Это везде бывает, любая подробность на виду. Если ты относишься к этому как к возможности выделиться, это ошибочно, а иногда недальновидно и преступно по отношению к себе и к тем, кто на тебя смотрит.

Есть другая, на мой взгляд, единственно правильная деталь: тебя твое положение обязывает находиться в форме, когда на тебя смотрят, не ковыряться в носу, когда стоишь на пьедестале. Я не предполагал еще в советское время на нашей привычной тренировочной базе «Спартак» в Алуште, где мы готовились к соревнованиям, в костюме с гербом на спине пойти на танцы. Хотя мы были молодые, звонкие парни, переодевались во что-то другое, без опознавательных знаков. Да это все равно что в военной форме с орденами и с погонами пойти в баню! Важна уместность, вот и все.