Караваев попросил не вызывать его в сборную из-за плохой физической формы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев попросил не вызывать его в команду на мартовский сбор.

«Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать на предстоящий сбор еще и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошел Караваеву навстречу», — цитирует официальный сайт РФС Карпина.

Ранее Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную Артема Дзюбу.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. В состав команды вошли 27 футболистов.