Караваев попросил не вызывать его в сборную из-за плохой физической формы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев попросил не вызывать его в команду на мартовский сбор.
«Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать на предстоящий сбор еще и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошел Караваеву навстречу», — цитирует официальный сайт РФС Карпина.
Ранее Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную Артема Дзюбу.
Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. В состав команды вошли 27 футболистов.
Источник: https://rfs.ru/news/215433
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