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Сегодня, 11:22

Караваев попросил не вызывать его в сборную из-за плохой физической формы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев попросил не вызывать его в команду на мартовский сбор.

«Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать на предстоящий сбор еще и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошел Караваеву навстречу», — цитирует официальный сайт РФС Карпина.

Ранее Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную Артема Дзюбу.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. В состав команды вошли 27 футболистов.

Футболисты сборной России по&nbsp;футболу. Карпин назвал состав сборной России, в нем 7 футболистов «Зенита» без Дзюбы

Источник: https://rfs.ru/news/215433
Валерий Карпин
Вячеслав Караваев
Футбол
Сборная России по футболу
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