Караваев поблагодарил Головина за голевую передачу в матче против Польши

Защитник сборной России Вячеслав Караваев стал автором единственного гола российской команды в товарищеском матче со сборной Польши (1:1).

«Еще один гол за сборную России. Алекс Головин, ассист — топ», — написал Караваев в Instagram.

Сборная России ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).