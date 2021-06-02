Караваев поблагодарил Головина за голевую передачу в матче против Польши
20:18
Защитник сборной России Вячеслав Караваев стал автором единственного гола российской команды в товарищеском матче со сборной Польши (1:1).
«Еще один гол за сборную России. Алекс Головин, ассист — топ», — написал Караваев в Instagram.
Сборная России ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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