Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о подготовке команды к ноябрьским матчам.

— Вряд ли влияет, что много игроков из одного клуба. Мы все знаем друг друга в сборной. Клуб — одно, а сборная — другое. От клубов ничего не зависит.

Думаю, ничего не меняется в плане подготовки. В клубе через два дня на третий играем. Проблем нет в плане функционального состояния. Нам надо привыкать в таком графике играть. Лучше играть, чем тренироваться.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.