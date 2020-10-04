Караваев, Бакаев и Мостовой прибыли в сборную России

В сборную России прибыли защитник Вячеслав Караваев, полузащитник Зелимхан Бакаев и полузащитник Андрей Мостовой, информирует официальный Twitter национальной команды.

Игроки сборной продолжают приезжать на базу в Новогорске ? pic.twitter.com/DZTSh8xY3s — Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2020

8 октября сборной России предстоит товарищеский матч со сборной Швеции. Затем российская команда сыграет с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) в Лиге наций.