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Караваев, Бакаев и Мостовой прибыли в сборную России

01:10
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В сборную России прибыли защитник Вячеслав Караваев, полузащитник Зелимхан Бакаев и полузащитник Андрей Мостовой, информирует официальный Twitter национальной команды.

8 октября сборной России предстоит товарищеский матч со сборной Швеции. Затем российская команда сыграет с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) в Лиге наций.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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