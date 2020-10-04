Караваев, Бакаев и Мостовой прибыли в сборную России
01:10
В сборную России прибыли защитник Вячеслав Караваев, полузащитник Зелимхан Бакаев и полузащитник Андрей Мостовой, информирует официальный Twitter национальной команды.
Игроки сборной продолжают приезжать на базу в Новогорске ? pic.twitter.com/DZTSh8xY3s— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2020
8 октября сборной России предстоит товарищеский матч со сборной Швеции. Затем российская команда сыграет с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) в Лиге наций.
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