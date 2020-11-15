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Караман рассказал, что Турция рассчитывает занять первое место в группе Лиги наций

23:18
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Нападающий сборной Турции Кенан Караман после победы в матче Лиги наций над Россией (3:2) заявил, что турки рассчитывают занять первое место в группе.

— Наконец, мы добились первой победы в этом турнире. И теперь рассчитываем завершить год на высокой ноте, — приводит слова футболиста Fanatik. — Против России провели хороший матч. Наверное, могли бы лучше контролировать встречу, когда соперник играл в меньшинстве. Но иногда мы сталкиваемся с проблемами, когда соперник остается вдесятером. Соперник достойно бился, но мы все же победили.

Теперь мы надеемся победить Венгрию. Если удача нам улыбнется, то мы займем первое место в группе.

Сейчас Турция с 6 очками занимает третье место в группе. Россия лидирует с 8 баллами. У Венгрии в активе 7 очков, у Сербии — 2, но команды еще не закончили очный матч.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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