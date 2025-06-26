Капитан 2DROTS — о матче медиалиги и сборной России: «Зачем это нужно?»

Капитан 2DROTS Эдамс Вальтер Скляр в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном матче сборной медиалиги со сборной России.

— Как ты относишься к матчу сборной медиалиги со сборной России?

— Зачем это нужно? Кто будет играть в сборной медиафутбола? Туда же попадут [бывшие] футболисты, а не медийные пацаны — ну, если набирать по уровню. Тогда при чем тут вообще медиафутбол? Непонятно. Доказать что-то?

Это сборная России — лучшие из лучших. Думаю, они закинут приличное количество голов. Плюс есть огромный риск нанести травму... Я даже смысла в этом не вижу. Конечно, для нас это кайф. А для них... Я понимаю, почему они думают: «Вы что, с ума сошли?»