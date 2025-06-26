Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

26 июня, 10:15

Капитан 2DROTS — о матче медиалиги и сборной России: «Зачем это нужно?»

Егор Тарутин
Шеф отдела спецпроектов

Капитан 2DROTS Эдамс Вальтер Скляр в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном матче сборной медиалиги со сборной России.

— Как ты относишься к матчу сборной медиалиги со сборной России?

— Зачем это нужно? Кто будет играть в сборной медиафутбола? Туда же попадут [бывшие] футболисты, а не медийные пацаны — ну, если набирать по уровню. Тогда при чем тут вообще медиафутбол? Непонятно. Доказать что-то?
Это сборная России — лучшие из лучших. Думаю, они закинут приличное количество голов. Плюс есть огромный риск нанести травму... Я даже смысла в этом не вижу. Конечно, для нас это кайф. А для них... Я понимаю, почему они думают: «Вы что, с ума сошли?»

Вальтер Эдамс Скляр (в&nbsp;центре).«Карпин может сказать: сломайте им головы, чтобы они даже не думали играть со сборной России!» Интервью капитана 2DROTS

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Митрофанов — о критике совмещения постов Карпиным: «Никакой конспирологии и никакого заговора против него нет»

Прядкин: «В ближайшее время будем ждать возврата сборной и клубов на международную арену»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости