Капелло заявил, что у него были проблемы в общении с игроками сборной России

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло сказал, что у него были проблемы в общении с футболистами из-за языкового барьера. При этом он отрицает наличие таких проблем в период работы со сборной Англии.

— Говорят, что игроки не понимали мой английский. Но это футбол, здесь достаточно 20 слов, — цитирует итальянца The Guardian. — Были ли проблемы в общении? Нет, абсолютно не было. Это было в России и Китае, но не в Англии.

73-летний Фабио Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда пробилась на ЧМ-2014, где не вышла из группы. Он был уволен в 2015 году из-за неудачного выступления в отборочном турнире Евро-2016.