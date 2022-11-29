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Канунников: «При Капелло в сборной не хватало свободы. Даже на ужине чувствовалось напряжение»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита», «Рубина» и сборной России Максим Канунников рассказал о своем отношении к бывшему тренеру национальной команды Фабио Капелло.

«Для меня тренер в любой ситуации авторитет. Все, что он говорит, я выполняю. Если у него такие требования — окей. Каждый тренер мне что-то дал. В том числе Капелло. Чего нам не хватало при нем — так это свободы. Мы сидим на ужине, уже на чемпионате мира, и чувствовалось напряжение. Мало кто шутил. Напоминало какую-то зомбированность. В такие моменты хочется как раз этого избегать. Черчесов в свое время говорил: «Раскованно, но ответственно». Думаю, это правильный подход, которого нам не хватало. Кому-то может это помогало. Но в целом для команды — не айс», — приводит «РБ Спорт» слова Канунникова.

При Фабио Капелло Канунников принял участие в 6 матчах сборной России и сделал одну голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-kanunnikov-pri-kapello-ne-hvatalo-svobody-dazhe-na-uzhine-chuvstvovalos-napryazhenie/
Максим Канунников
Фабио Капелло
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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