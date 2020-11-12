Канделаки назвала игру сборной России сумбуром: «Сейчас влетит в раздевалке...»

Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки критически высказалась об игре сборной России в товарищеском матче с Молдавией. Запись сделана в перерыве между таймами. Первая половина завершилась вничью — 0:0.

«Нечасто я критикую нашу футбольную сборную, но первый тайм товарищеской игры против сборной Молдавии — это сплошной сумбур, — написала Канделаки в Telegram. — Судя по недовольному лицу Черчесова, кому-то (и много кому) сейчас влетит в раздевалке».