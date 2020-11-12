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Канделаки назвала игру сборной России сумбуром: «Сейчас влетит в раздевалке...»

21:11
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Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки критически высказалась об игре сборной России в товарищеском матче с Молдавией. Запись сделана в перерыве между таймами. Первая половина завершилась вничью — 0:0.

«Нечасто я критикую нашу футбольную сборную, но первый тайм товарищеской игры против сборной Молдавии — это сплошной сумбур, — написала Канделаки в Telegram. — Судя по недовольному лицу Черчесова, кому-то (и много кому) сейчас влетит в раздевалке».

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/6670

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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